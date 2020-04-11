قطر تسجل 216 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي يرتفع إلى 2728

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، عن تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2728.

وأكدت الوزارة، في بيان، تعافي 20 شخصا من الفيروس في اليوم الأخير، ما يرفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 247، وذلك حسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقالت إن "السلطات الصحية أجرت فحوصات كشف لـ2412 شخصا في آخر 24 ساعة، ما يرفع عدد الأشخاص الذين خضعوا للفحص إلى 47751".

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 11, 2020

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 65000 حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.