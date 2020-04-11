السعودية تسجل 382 إصابة جديدة بكورونا وتدرس العلاج ببلازما الدم من المتعافين

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها تدرس العلاج ببلازما الدم من المتعافين.

وقالت وزارة الصحة السعودية إن الإصابات تسجل لدى مختلف الفئات العمرية، مشيرة إلى أنه من 70 إلى 80% من الحالات المرصودة في الأيام الأخيرة لغير سعوديين.

الصحة السعودية: 70 إلى 80% من الحالات المرصودة في الأيام الأخيرة لغير سعوديين #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 11, 2020

​وتابعت "العلاج ببلازما الدم من المتعافين قيد الدرس في المملكة".

الصحة السعودية: العلاج ببلازما الدم من المتعافين قيد الدرس في المملكة #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 11, 2020

​كما ذكرت الوزارة أن عملية إعادة المواطنين من الخارج ورعايتهم مستمرة.