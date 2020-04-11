محلل سياسي يمني يدعو طرفا الصراع لعدم استغلال أزمة كورونا سياسيا

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اليمني، أكرم الحاج إن اقتناع الأطراف اليمنية بأي مبادرة هو الأساس للقبول، داعيا الجميع لعدم استغلال أزمة كورونا سياسيا.

وأوضح الحاج، في حديثه لراديو "سبوتنيك" أن أنصار الله تشترط أن تكون المبادرة شاملة لكل النواحي، فضلا عن أن تحقيق السلام مازال رهنا باستمرار التجاذب الإقيلمي.

وأشار إلى أن التجاذب الإقليمي، يتسبب في أزمة كبيرة، حتى أن الأطراف اليمنية أصبحت لا حول لها ولا قوة في اتخاذ أي مواقف.

وأضاف الحاج أن كل المبادرات حتى اليوم في العام السادس للحرب لم تُطرح فيها ضمانات كاتفاق استوكهولم مثلا الذي يفسره الطرفان حسب مصالحهما.

وقال إن الحوثيين والحكومة اليمنية، يبدو أنهم في موقف العجز عن توفير ضمانات لأي اتفاق في اليمن، ودعت الأمم المتحدة لأن تكون أكثر جدية، مشددا على ضرورة ألا يستغل طرفا الصراع أزمة كورونا سياسيا.

وكان المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث، قال إنه أبلغ الأطراف اليمنية بتعديلات مقترحة على الاتفاقات التي تقضي بحل الأزمة سياسيا، تشمل وقف إطلاق النار ودعم قدرة اليمن على التصدي لفيروس كورونا بعد ظهور أول إصابة مؤكدة بالبلاد.