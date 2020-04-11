رغم تفشيه في البلاد… استراتيجية إسرائيلية للخروج من أزمة كورونا

وذكرت القناة العبرية الـ"12"، ظهر اليوم السبت، أن صناع القرار في إسرائيل يبحثون كيفية الخروج من أزمة فيروس كورونا، في ظل القيود المشددة المفروضة على السكان، عبر خطة جديدة من جزئين.

وأفادت القناة بأن الاستراتيجية الجديدة تهدف الخروج من حالة الشلل الاقتصادي التي أصابت إسرائيل وتسببت بخسائر مادية فادحة، منوهة إلى أن الشرط الأول لنجاح تلك الاستراتيجية مرتبط بمعدل الإصابات الجديدة يوميا.

وأكدت القناة على موقعها العبري أن الجزء الأول من تلك الاستراتيجية يتعلق باستئناف التجارة والعمالة في المدن الإسرائيلية التي تسجل انخفاضا في الإصابات، وهي المدن التي لها تأثير اقتصادي، ثم يتم تمديد ذلك إلى مدن أخرى ليكون العمل داخل المدن دون الخروج منها، على أن يمتد التوسع ليشمل المدن المجاورة.

ويدور الجزء الثاني من تلك الاستراتيجية بتحرير الاقتصاد حسب الفئات، أي إعادة جميع الشبان الذين يعملون في أماكن عمل حيوية ويعيشون في مناطق تسجل العدد الأقل من الإصابات، ثم الانتقال لمرحلة أخرى تتعلق بتشغيل المصانع لكل من يستطيع العمل وينشط عجلة الاقتصاد، مع الحفاظ على تقاليد ومبادئ الصحة العامة.