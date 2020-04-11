الجيش اليمني: مقتل وإصابة العشرات من "أنصار الله" في عملية شمالي صعدة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، مقتل 38 مسلحا من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في معارك بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبثُ من الرياض، عن قائد محور آزال في الجيش اليمني، العميد ياسر الحارثي، قوله، "بعد مرور ساعات قليلة على إعلان الحكومة اليمنية الاستجابة لوقف إطلاق النار، حاول الحوثيون تنفيذ عملية التفاف وهجوم على مواقع الجيش الوطني في مديرية باقم شمال صعدة".

وأكد الحارثي تمكن الجيش من التصدي لمحاولات التسلل والالتفاف، وتنفيذ عملية هجوم نوعية على مواقع الحوثيين في المنطقة الرابطة بين منطقة النقعة في مديرية الصفراء (شمال شرقي صعدة) وشرق باقم المطلة على مركز المديرية.

ولفت إلى أن العملية أسفرت عن مقتل 38 عنصرا من الحوثيين، وإصابة العشرات وتدمير عربة نقل واستعادة الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وأشار إلى "نزع الفرق الهندسية 100 لغم، زرعها الحوثيون في طرقات ومزارع باقم".