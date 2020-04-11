الجزائر.. الحكومة تكشف حقيقة تغيير مواعيد الدراسة

كشفت وزارة التربية الوطنية الجزائرية، اليوم السبت، حقيقة تغيير مواعيد الدراسة.

ونقلت صحيفة "النهار"، مساء اليوم السبت، عن وزارة التربية الوطنية الجزائرية نفيها تغيير رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية.

وجاء في بيان وزارة التربية أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، حول إعادة تنظيم وتوزيع الموسمين الدراسيين الجاري والمقبل، وتغيير رزنامة الامتحانات الرسمية، أخبار مغلوطة لا أساس لها من الصحة.

وأكدت الوزارة أن هذه الظروف العصبية الاستثنائية والحساسة التي تعيشها البلاد تتطلب رص الصفوف، وتجنب ما قد يتسبب في نشر القلق وغرس الحيرة والشكوك في النفوس، داعية في بيانها إلى تقصي المعلومة من مصدرها الرسمي المتمثل في الموقع الإلكتروني الرسمي لها.

وفي بيانها، نفت الوزارة الجزائرية إعادة تنظيم السنة الدراسية الحالية والامتحانات المدرسية الوطنية، وبأن الوزارة لن تتخذ أي قرار نهائي دون مشاركة مختلف الشركاء الاجتماعيين من منظمات جمعيات أولياء تلاميذ ونقابات معتمدة في القطاع.

وأضافت وزارة التربية الوطنية أن الوباء الذي يعصف بالجزائر حاليا، هو أمر غير مسبوق ولم يكن متوقعا، وستتخذ القرارات في حينها حسب المستجدات مما يخدم مصلحة التلاميذ.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 65000 حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.