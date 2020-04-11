بعد نهاية تكليف غانتس… "الليكود" يدعو الرئيس الإسرائيلي لتفويض نتنياهو

دعا أعضاء من حزب "الليكود" الحاكم، الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، لتفويض بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال، لتشكيل حكومة جديدة.

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم السبت، بأن مدة تفويض الجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، من المفترض أن تنتهي ليلة الأحد (28 يوما)، وبأنه يمكن لنتنياهو تشكيل الحكومة المقبلة في البلاد.

وأكدت القناة بأن الجنرال غانتس سيطلب من ريفلين مد فترة التفويض لتشكيل الحكومة، والمقررة ب14 يوما فقط، يمكن للرئيس الإسرائيلي اختيار رئيس حزب آخر أو أي عضو كنيست يحظى بأغلبية 61 عضوا بالكنيست (120 عضوا).

ونقلت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني، دعوة يوفال شتاينتس، وزير الطاقة، للرئيس الإسرائيلي، بإعادة تفويض رئيس حزب "الليكود" نتنياهو، بدعوى أنه الأجدر على تشكيل الحكومة المقبلة، أو الأفضل لتكوين ائتلاف حاكم في إسرائيل، خاصة وأن البلاد تعيش فترة طوارئ، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونوهت القناة إلى أن المفاوضات الجارية بين الليكود، بزعامة نتنياهو، و"أزرق أبيض"، بقيادة غانتس، ستؤدي إلى تناوب رئاسة الوزراء بينهما، فإنه يحق لنتنياهو، التكليف بتشكيل الحكومة، على الفور، وتوفير الوقت، خاصة في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها إسرائيل، حاليا، بسبب فيروس كورونا المستجد.

נתניהו התקשר לגנץ ואיחל לו חג שמח, המו”מ יימשך בצאת החג https://t.co/K2mQGQuejW pic.twitter.com/YNJisLnTxo — MivzakLive News - חדשות צבע אדום (@mivzaklive) April 8, 2020

وفي السياق ذاته، أفادت القناة العبرية الـ"السابعة"، بأن نتنياهو هنأ غانتس بعيد الفصح اليهودي، وبحث معه عودة المباحثات والمفاوضات بين حزبيهما، حزب الليكود بقيادة نتنياهو، و"أزرق أبيض" (ائتلاف يساري) بزعامة غانتس، بهدف تشكيل حكومة جديدة بينهما في البلاد.

وأكد غانتس لنتنياهو الحاجة إلى حكومة طوارئ وطنية في الوقت الحالي، في وقت اتفقا على مواصلة التفاوض خلال عطلة عيد الفصح.

سبق أن ألقى غانتس اللوم على فريق التفاوض الخاص بحزب الليكود، وأشار إلى أن هناك نقاط يرفضها حزبه وأخرى يطالب بها، دون وجود تفاهم مع نتنياهو وفريقه.