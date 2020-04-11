الجزائر... ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 275 حالة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء وباء كورونا المستجد إلى 275 وفاة، بعد تسجيل 19 وفاة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وكشف الناطق الرسمي للجنة متابعة جائحة كورونا في الجزائر، الدكتور جمال فورار، عن تسجيل 64 إصابة جديدة موزعة على 19 محافظة، لتصل الحصيلة إلى 1825 حالة، وفق وسائل إعلام جزائرية.

🚨🚨#عــــــــاجل l #وزارة_الصحة

🔴 ارتفاع الإصابات بـ #فيروس_كورونا إلى 1825



🔴تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا



🔴ارتفاع الوفيات لمصابين بكورونا إلى 275



🔴 تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بسبب #كورونا pic.twitter.com/DhwCPOq3Sx — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) April 11, 2020

وأضاف فورار أنه تم تسجيل 55 حالة شفاء جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 460، فيما خضع 1722 مريضا إلى البروتوكول العلاجي الجديد(العلاج بالكلوروكين).

وأكد عضو لجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا في الجزائر رضا محياوي، أن الحالات التي خضعت للعلاج بعقار "كلوروكين" لم تعان من أي مضاعفات.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الشروق" الجزائرية، أوضح محياوي أن وزارة الصحة دعت للعلاج بـ"كلوروكين"، إلى جانب دواء "زيثروماكس"، وقد أثبت العقاران فعالية وساهما في تحسين حالات المرضى.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، أنه تم إجراء 589 تحليلًا مخبريا، حيث تم تسجيل 23 تحليلا إيجابيا، 9 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و14 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 685 حالة مؤكدة من بين 10676 تحليلا، فيما بلغ العديد الإجمالي للوفيات 25 حالة.