تسجيل
18:42 GMT11 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    الشاب السوري محمد ياسين مع جهاز منفسة محلي الصنع

    مهندس سوري يصنع جهاز تنفس صناعي بمواد محلية... فيديو

    © Sputnik . Morad Saeed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (117)
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104514/20/1045142086_0:64:2730:1600_1200x675_80_0_0_781cea026d50661107bb67b85d707fcf.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202004111045142211-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    يبرهن الشاب السوري "محمد ياسين" مقولة "الحاجة أم الاختراع"، ففي ظل التدمير والنهب اللذين ألحقتهما التنظيمات الإرهابية بعشرات المشافي والمراكز الطبية السورية، وما رافق ذلك من حصار خانق فرضته الدول الغربية، جاء فيروس "كورونا" ليضع الحكومة السورية أمام مستوى جديد من المخاطر نظرا للمحدودية الكبيرة في التجهيزات الطبية، وفي مقدمها أجهزة "التنفس الاصطناعي".

    الشاب "ياسين"، خريج كلية الهندسة الطبية في جامعة اللاذقية، أكد أن العقل السوري لا يتوقف عن الابتكار خلال الأزمات، ولربما الحاجة التي تعانيها البلاد جراء العقوبات الغربية والحصار الاقتصادي هي من ولدت الاختراع في أكثر من مجال وكان آخرها ما قدمه ياسين عبر "جهاز تنفس" محلي الصنع وبسعر متواضع جدا قياسياً بالأسعار المطروحة عالمياً، مما يسهم في تذليل الصعوبات أو تفادي الكوارث المحتملة عن تطورات وباء "كورونا" في سوريا.

    بدأ المهندس "ياسين"، الذي يشغل وظيفة رئيس قسم الصيانة في مشفى التوليد والأطفال باللاذقية، عمله على تطوير جهاز تنفس صناعي مع بدء انتشار وباء "كورونا" وإدراكه الدقيق بالحاجة إلى توفر أعداد إضافية من هذه الأجهزة التي يحتاجها مرضى الوباء بشكل أساسي في حال الإصابة، وكون البلاد لم تعد تملك سوى أعداد قليلة منها في ظل حرب إرهابية وعقوبات لم تنجح الكوارث الصحية العالمية في دفع الغرب للتخفيف منها.

    الشاب السوري محمد ياسين مع جهاز منفسة محلي الصنع
    © Sputnik . Morad Saeed
    الشاب السوري "محمد ياسين" مع "جهاز منفسة" محلي الصنع

    في لقاء مع "سبوتنيك" قال محمد ياسين: هناك عبء كبير وقع على القطاع الصحي في سوريا خلال السنوات الأخيرة، لذا بدأ اختراعه بتقديم جهاز تعقيم كوسيلة رادعة لنقل الفيروس، وقد حصل على موافقة إدارة المستشفى التي يعمل بها وتم توزيع نسختين من الجهاز الأولى أوتوماتيكية والثانية يدوية على الأقسام والأبواب الرئيسية، ليتابع عمله بإخترع جهاز تنفس آلي بمواد متوفرة وبموثوقية عالية ونسبة أعطال شبه معدومة، حيث يتحكم بعدد الدورات التنفسية في الدقيقة من 8 وحتى 50 دورة.

    كما يوفرالأوكسجين النقي للمريض من 20 وحتى 100%، ويمكن استخدامه في حال الحاجة من قبل كافة الأعمار، فهو مصمم ليناسب ويحقق حاجات كبار السن والأطفال وهو قابل للنزع والتركيب بشكل سلس ويمكن الإستفادة منه لأكثر من مريض.

    وأضاف المهندس المتخصص في صيانة الأجهزة الطبية:

    أن المواد المستخدمة في تصنيع الجهاز هي من إنتاج سوري وتكلفة الجهاز الواحد لا تتخطى الـ 100 ألف ليرة (130 دولار وفق السعر الرسمي)، وتم عرض النموذج الأولي بوضعه الحالي على عدد كبير من الأطباء وقد لاقى استحسانهم رغم وجود بعض الرتوش.

    ويتكون الجهاز من ثلاثة قطع رئيسية وهو قادر على العمل على مدار الأسبوع في حال تم تزويد المرضى به وهناك جهود لتزويد الجهاز المبتكر بملحق خاص لقراءة وحماية جميع المتغيرات كنقاوة الأوكسجين والضغط والتدفق.

    المهندسة مريم فيوض من الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية قالت لوكالة "سبوتنيك" إن مؤسستها تدعم على مدار العام المبادرات العلمية ومشاريع الشباب وآخرها ما قدمه المهندس محمد ياسين وتعمل على تحويل هذه الفئة، من مستهلكة لتكنولوجيا المعلومات إلى منتجة، ويتم الاستفادة من الجهود التي قدمتها الجمعية في كثر من المجالات وخاصة القطاع الصحي.

    ويزداد الطلب على أجهزة التنفس الصناعي حول العالم نتيجة الضغوط الصحية ووجود عدد كبير من المصابين بفيروس كورونا ممن لم يتمكنوا من تلقي العلاج ما يجعل إختراعه في سوريا بجهود محلية ورغم الحصار الخانق أمر غاية في الأهمية.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (117)
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عريس خلال جلسة تصوير، وهو يرتدي كمامة طبية، في يوم زفافه وسط مخاوف من احتمال انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في صنعاء، اليمن 1 أبريل 2020
    مئة يوم من العزلة...المدن العربية خلال جائحة "كورونا"
    الولايات المتحدة تستغل كورونا ضد سوريا
    أمريكا تستغل "كورونا" ضد سوريا
    الكمامات الطبية: تعليمات الاستخدام
    الكمامات الطبية... تعليمات الاستخدام
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك