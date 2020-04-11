"أنصار الله" تتهم التحالف العربي بـ"تصعيد خطير" وتتوعده بالرد

توعدت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم السبت، التحالف العربي بقيادة السعودية بالرد على ما قالت إنه تصعيد لغاراته الجوية، بعد 72 ساعة من إعلانه وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان على صفحته الرسمية على موقع"فيسبوك"، اليوم السبت "في تصعيد خطير وكبير لقوى العدوان، شن الطيران الحربي 25 غارة جوية خلال 12 ساعة الماضية، منها 23 غارة خلال ساعة واحدة في مأرب كإسناد لـ(مرتزقتهم) على الأرض أثناء تنفيذهم زحوفات متواصلة".

وأضاف أن "هذا التصعيد الخطير سيكون له تبعات على قوى العدوان وعليهم تحمل نتائج حماقاتهم وتصعيدهم".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن العميد سريع كسر هجومين للجيش اليمني في محافظتي الجوف ومارب وكبد قواته العديد من القتلى والجرحى.

هذا وكان المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن، العقيد تركي المالكي، صرح مساء الأربعاء الماضي، بأن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تعلن عن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين، اعتباراً من يوم الخميس، في الساعة (12:00) بالتوقيت المحلي".

وأشار إلى أن "الهدف من وقف إطلاق النار القابل للتمديد، تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف المبعوث الأممي لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن ، وخطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن".