وزير مغربي يعلق على تعافيه من كورونا... صور

أعلن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المغربي عبد القادر عمارة، اليوم السبت، عن عودته لمباشرة عمله من مكتبه، بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وقال الوزير عبر حسابه الرسمي بـ "فيسبوك"، "بعون الله وتوفيقه، شرعت اليوم السبت 11 أبريل 2020، بمباشرة عملي من مكتبي بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء".

وأضاف "أحمد الله على هذه النعمة، أسأله عز وجل أن يوفق بلدنا، بقيادة الملك محمد السادس، إلى تخطي هذه الأزمة التي ترخي بظلالها على كل بقاع المعمورة".

وتابع "هذه مناسبة لتجديد الدعاء لله، أن يعجل بشفاء المرضى وأن يرحم الموتى".

وختم "تحية تقدير وعرفان لكل العاملين في القطاعات الطبية والأمنية والترابية واللوجيستية، وغيرها على ما يبذلونه من جهد مشكور في خضم هذه الجائحة".

يشار أن عبد القادر عمارة سبق أن أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، بعد رجوعه مباشرة من إحدى الدول الأوروبية، التي كان فيها في إطار زيارة عمل، حيث أظهرت التحاليل التي قام بها أنه حامل لفيروس كورونا، ما جعله يدخل الحجر الصحي بين منزله والمستشفى.