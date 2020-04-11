لجنة برلمانية تستدعي الرئيس الموريتاني السابق ولد عبد العزيز بشأن ملفات فساد

ووفقا لوسائل إعلام موريتانية، فإن اللجنة وجهت اليوم السبت استدعاء، لرئيس البلاد السابق محمد ولد عبد العزيز ورئيس حكومته مولاي ولد محمد الأغظف، وعدد من الوزراء وذلك للاستماع لهم في ملفات فساد خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي تحقق فيها اللجنة بتكليف من البرلمان".

وبحسب النائب، "حددت اللجنة الخميس القادم موعدا للاستماع للرئيس السابق".

وأكدت اللجنة أن جميع المسؤولين الذين وجهت لهم الاستدعاء، حضروا أمامها، وأدلوا بإفاداتهم حول الملفات التي وجهت لهم الأسئلة حولها، بما في ذلك بعض الأجانب المرتبطين من خلال شركاتهم ببعض هذه الملفات.

وأجاز البرلمان الموريتاني قبل أشهر تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في بعض ملفات خاصة بفترة حكم ولد عبد العزيز، وشملت تلك الملفات، صندوق العائدات النفطية، ونشاطات شركات أجنبية، وعقارات الدولة، التي تم بيعها في نواكشوط.