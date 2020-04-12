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    الممثلة المصرية إلهام شاهين في مهرجان الأقصر السينمائي الدولي السابع 18 مارس/آذار 2018

    "كورونا"... إلهام شاهين تدعو لوقف تصوير مسلسلات رمضان وتقدم "مقترحا"

    © Sputnik . Abdullah Hameed
    العالم العربي
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (134)
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    قدمت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، مقترحا للمسلسلات التي لم ينته تصويرها بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد، مشددة على ضرورة البقاء في المنازل "لمحاصرة الفيروس".

    وقالت إلهام شاهين، في حديث مع "سكاي نيوز عربية"، إن "تصوير بعض المسلسلات ما زال مستمرا، لكنني أرى أنه بالنسبة لأولئك الذين لن يتمكنوا من إنهاء الحلقات كاملة قبل حلول شهر رمضان، فبإمكانهم عرض 15 حلقة فقط، أو أيا كان عدد الحلقات التي انتهوا من تصويرها، وعرض البقية بعد انتهاء أزمة كورونا".

    وبررت ذلك قائلة: "بهذه الطريقة سيتواجدون على الشاشة في رمضان، لكن دون أن يتسبب ذلك في أذية الفنانين أو من يعملون وراء الكاميرات".
    وشددت الفنانة المصرية على ضرورة البقاء في المنزل والالتزام بأوامر الإغلاق، قائلة: "وجودنا في البيت سيقضي على الفيروس، فعند شفاء من أصيبوا بالمرض فعلا، وبقاء البقية في منازلهم دون التعرض للعدوى، فإن الوباء سينتهي نتيجة محاصرة الفيروس، كما حدث في الصين".
    واعترفت شاهين بأنها لم تدرك مدى خطورة الوضع في بداية الأزمة، واستطردت بالقول: "كنت كالكثيرين غيري.. لم أتوقع أن حجم الوباء سيكون عالميا بهذا الشكل، وأنهيت تصوير فيلم شاءت الصدفة ان يكون اسمه (حظر تجول) في الرابع من مارس، أي عندما كان المرض منتشرا في الصين".
    وتابعت: "لم أتخيل أن يصل كورونا إلى مصر، وبالتالي لم آخذ الموضوع بجدية، لكنني أدعو الناس الآن إلى الالتزام بالإرشادات الصحية والبقاء في بيوتهم، حفاظا على صحتهم وصحة أحبائهم، وسلامة بلدهم".
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    الكمامات الطبية: تعليمات الاستخدام

    وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس السبت، تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 11 حالات وفاة ، إلى جانب تعافي 42 مصابا وخروجهم من المستشفى.

    وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 1939 حالة من ضمنهم 426 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 146 حالة وفاة.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (134)

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    الكلمات الدلالية:
    مسلسلات رمضان, فيروس كورونا, إلهام شاهين, مصر
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