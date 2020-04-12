"مدام مش عاوزين نقطع الرزق ليه"... تركي آل الشيخ يواصل رسائله الغامضة

واصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ورئيس نادي ألميريا الإسباني، رسائله الغامضة التي نشرها طيلة الأيام الماضية.

وقال تركي آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مدام مش عاوزين ... نقطع الرزق ليه ... ربنا معاه".

ويأتي ذلك المنشور بعد دقائق من الإعلان عن صفقة انتقال لاعب الأهلي المصري أحمد فتحي لصفوف بيراميدز بشكل رسمي، في صفقة انتقال حر، حيث ينتقل اللاعب لارتداء القميص السماوي عقب نهاية تعاقده مع النادي القاهري بنهاية الموسم الجاري.

وكان تركي آل الشيخ قد نشر منشورين غامضين خلال الأيام الماضية كان أولهما :"هل مضى مع حد ؟! ولا اكتشف إن لعبة حافة الهاوية خطره اوووي ؟! بكره نشوف"، أما الثاني :" رجع يخبط الباب؟ المفروض ب ثلث السعر الآن يبدأ التفاوض".