ولي عهد أبوظبي يطلق البرنامج الوطني لفحص فئة "المعوقين" طبيا من المنزل

أطلق ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، البرنامج الوطني للفحص المنزلي للأشخاص الذين يعانون من نوع أو أكثر من الإعاقة، وذلك لتحديد خلوهم أو إصابتهم بوباء "كوفيد.19".

موسكو- سبوتنيك. وقال الشيخ محمد بن زايد، عبر "تويتر"، "أطلقنا اليوم البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم من مواطنين ومقيمين، نستكمل به جهود الإمارات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا".

وأكد ابن زايد أن "أصحاب الهمم" لهم دورهم في البناء والتنمية، لافتا إلى توفير أقصى درجات الوقاية والصحة لمجتمع الإمارات بكل أطيافه.

أطلقنا اليوم " البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم " من مواطنين ومقيمين..نستكمل به جهود الإمارات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس " كورونا " ..أصحاب الهمم لهم دورهم في البناء والتنمية وبإذن الله نسعى إلى توفير أقصى درجات الوقاية والصحة لمجتمع الإمارات بكل أطيافه. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) April 12, 2020

وأعلنت الإمارات، في 29 كانون الثاني/يناير الماضي، عن اكتشاف أول حالة إصابة بوباء "كوفيد.19" بين عائلة جاءت من مدينة ووهان الصينية، مصدر انتقال العدوى.

وأكدت وزارة الصحة الإماراتية، في ذلك الوقت، أنها اتخذت إجراءات احترازية، وأن مراكز التقصي الوبائي في الدولة تعمل على مدار الساعة للإبلاغ المبكر عن أي حالات للفيروس.

وقررت حكومة الإمارات إعادة جميع مواطنيها في الخارج والطلبة إلى البلاد، خلال 48 ساعة؛ فيما أصدرت قرار بتعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى عدد من دول العالم، لمنع نقل العدوى.

وجاءت القرارات باتخاذ تدابير احترازية تباعا، وسرعان ما تم تشديدها، حتى وصلت إلى خطة وطنية شاملة لتعقيم الشوارع والمرافق ووسائل النقل.

وتفيد آخر الإحصائيات بإصابة 3736 شخصا (مواطنين ومقيمين وزوار) بـ "كوفيد 19"، ووصول عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 20 حالة، وتعافي 247 شخصا من المرض.