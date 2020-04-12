يحيى رسول يعلق على قرار نقله إلى "إمرة" الدفاع العراقية

أكد الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية، يحيى رسول، اليوم الأحد، صدور قرار بنقله إلى دائرة شؤون المحاربين (الإمرة).

ونقلت شبكة "رووداو" الإعلامية عن رسول أن قرار النقل "أمر طبيعي"، وعلى "احترامه القرار الصادر من وزير الدفاع، في إشارة إلى التزامه بالأمر.

وقال يحيى رسول: "أنا ضابط عسكري وسأنفذ أي قرار يصدر من القيادات العليا"، دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

ويشار إلى أن العميد يحيى رسول عيَّن مديرا لمديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع العراقية، في سبتمبر/أيلول الماضي، بعدما كان يشغل منصب المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة طوال فترة الحرب على "داعش"، وكان يعد الواجهة العسكرية للقوات الأمنية ومسؤولا عن التصريح بآخر التطورات الميدانية للإعلام.

ونوهت شبكة "رووداو" الإعلامية إلى أن هذا القرار يعيد إلى الأذهان، نقل نائب رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، عبدالوهاب الساعدي، إلى إمرة الجيش أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، والذي أثار الكثير من اللغط عقب رفضه الانصياع للقرار، معتبرا إياه "عقوبة وإساءة وإهانة له ولرتبته العسكرية"، قبل إعلانه تنفيذ الأمر لاحقا.