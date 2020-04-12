غلق العيادات الخاصة والمستشفيات الأهلية لمدة أسبوع في النجف

قررت السلطات المعنية في محافظة النجف العراقية، اليوم الأحد، غلق العيادات الخاصة في المحافظة والاستشاريات بالمستشفيات الأهلية لمدة أسبوع، وذلك بهدف حماية الكوادر الطبية وتعزيز الرصد للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا.