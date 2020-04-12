قطر تسجل 251 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي يرتفع إلى 2979

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 7 حالات.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن حالة الوفاة التي تم تسجيلها، تعود إلى مقيم مصاب بالفيروس يبلغ من العمر 42 عاماً وكان يعاني من أمراض مزمنة، وذلك حسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وزارة الصحة العامة تعلن عن تسجيل 251 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/، وتسجيل 28 حالة شفاء من المرض ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 275، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة.#قنا pic.twitter.com/YrR2IwDoTm — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 12, 2020

وأشارت إلى تسجيل 251 حالة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 2979 حالة، موضحة أن حالات الإصابة الجديدة تعود إلى مخالطين لحالات سابقة من مواطنين ومقيمين وعمالة وافدة.

ولفتت إلى تسجيل 28 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين في البلاد إلى 275 حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من مليون و700 ألف شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع أكثر من 109 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.