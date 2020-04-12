"أنصار الله" تستهجن ترحيب مجلس الأمن بوقف عمليات التحالف في اليمن

انتقدت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن ترحيب مجلس الأمن الدولي بإعلان التحالف العسكري العربي وقف إطلاق النار، واصفة بيان المجلس بـ "الهزيل".

القاهرة – سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم الجماعة رئيس وفدها المفاوض، محمد عبد السلام، عبر حسابه على تويتر اليوم الأحد، "تصعيد جوي وبري من قبل تحالف العدوان مع استمرار الحصار وما أعلنه من وقف لإطلاق النار مجرد تدليس وتضليل على العالم".

واعتبر عبد السلام أنه "لو كان ثمة توجه جاد وإرادة حقيقية نحو السلام لأصدر مجلس الأمن الدولي قرارا صريحا بإيقاف الحرب العبثية ورفع الحصار الجائر لا أن يكتفي ببيان هزيل يجاري فيه التحالف".

وقال عضو المجلس السياسي لـ"أنصار الله" (الحوثيين) محمد البخيتي، إن "عدم طلب رفع الحصار عن اليمن في أي مبادرة لوقف إطلاق النار في البلاد، سيجعل الحصار أمرا شرعيا".

وأوضح البخيتي أن "أضرار الحصار على اليمن أكبر من أضرار العمليات العسكرية، وأن عدم طلب رفع الحصار عن اليمن في أي مبادرة لوقف إطلاق النار سيجعل الحصار شرعيا"، مضيفا: "الإعلان السعودي خطوة تكتيكية للتضليل الإعلامي".

وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن قرار قوات التحالف بوقف إطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين سوف يساعد على تنفيذ اتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار.

وأضاف الجبير أن "التحالف بدأ بمبادرة لوقف إطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين وذلك استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة الشهر الماضي للتهدئة في اليمن والدعوة إلى البدء في مفاوضات مباشرة بين الأطراف اليمنية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المملكة دعمت اليمن منذ بدء الأزمة، اقتصاديا وإنسانيا لإنهاء معاناة اليمنيين، وخصصت لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة للعام 2020 مبلغ 500 مليون دولار منها 25 مليون دولار، لمواجهة مخاطر فيروس كورونا.