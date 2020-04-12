السعودية تسجل أعلى معدل يومي في الإصابات بفيروس كورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تسجيل أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إذ سجلت 429 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 4400 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم، "وصل عدد المصابين بالفيروس في المملكة إلى 4462 بعد تسجيل 429 إصابة جديدة".

وأشار إلى "تعافي 41 حالة جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين من هذا الوباء إلى 761 شخصا".

الصحة السعودية: إجمالي إصابات كورونا في المملكة 4462 #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 12, 2020

​وأضاف أنه "تم تسجيل 7 وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 59 حالة".