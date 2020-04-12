الأردن... الإفراج عن مالك قناة فضائية ومدير أخبارها

أخلت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الأردنية، مساء اليوم الأحد، سبيل مدير عام قناة فضائية ومدير أخبارها، بكفالة.

وأوضحت قناة "رؤيا"، مساء اليوم الأحد، أن النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة الأردنية، قد أفرجت عن مدير عام القناة "رؤيا"، المهندس فارس الصايغ، ومدير أخبارها، محمد الخالدي بكفالة عدلية.

وقررت المحكمة إخلاء سبيلهما، بعد توقيفهما، مساء الخميس الماضي، على خلفية نشر إحدى المواد الإعلامية التي بثت على شاشة القناة ومنصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد الموقع الإلكتروني للقناة على أنها كانت وستبقى داعمه لجهود الدولة الأردنية بكافة الأزمات، باعتبارها جزءا من إعلام الدولة الأردنية الذي يعمل بمهنية عالية وبحس وطني مسؤول، مؤكدة احترامها لمبدأ سيادة القانون واستقلال ونزاهة القضاء الأردني العادل.

ومن جهته، أكد مجلس إدارة قناة "رؤيا" برئاسة ميشيل الصايغ، على ثقته بجهود الدولة الأردنية في حماية الوطن والمواطن منذ بداية أزمة جائحة "كورونا" تحت قيادة الملك عبدالله الثاني.

ويشار إلى أن الموقع الإلكتروني "عمان نت"، قد نقل، الخميس الماضي، عن مقربين من صاحب قناة رؤيا "التلفزيون المستقل" أن التوقيف جاء على خلفية مقابلات تلفزيونية مع مواطنين يشكون من الوضع الاقتصادي بسبب حظر التجول، مما اعتبرته الحكومة إساءة لمحاولات الدولة الأردنية وجهودها في السيطرة على وباء فيروس كورونا، عبر خطوات اتخذتها الحكومة بهدف التقليل من التحركات واللقاءات الواسعة.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته القناة مواطنين يعملون بأجرة يومية يلوُّحون بالتجارة في المخدرات، في حال لم يسمح لهم بالعمل.

سبق أن أعلن عمر الرزاز، رئيس الوزراء وزير الدفاع الأردني، الأربعاء الماضي، أمر الدفاع 6، والذي يهدف إلى حماية حقوق العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية، في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجيا مع استمرار حظر التجول، مشيرا إلى أن "المسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص".

وذكرت قناة "المملكة" الأردنية، أن "أمر الدفاع 6 يتضمن أسس الاستفادة من برامج الدعم لمختلف المؤسسات والأفراد في ظل التحديات الاقتصادية التي تسببها أزمة وباء كورونا".

جدير بالذكر أن الرزاز أصدر أمر الدفاع رقم 5، المتعلق بمدد إجراءات التقاضي، والذي يوقف سريان جميع المدد، والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة.