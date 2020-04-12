السودان يحظر السفر بين المدن والولايات

أعلن السودان حظر السفر بين المدن والولايات بداية من اليوم كإجراء لمواجهة تفشي وباء "كوفيد-19"، بحسب ما أعلنته لجنة الطوارئ الصحية في البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية حظر سفر جميع المركبات التجارية والخاصة لأغراض نقل الركاب بين المدن والولايات ابتداء من اليوم إلا بتصريح رسمي من الجهات المختصة.

وأعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان، تماثل حالتي إصابة بوباء "كوفيد-19" للشفاء من بين 19 حالة إصابة جرى تسجيلها في البلاد، ولفتت إلى عدم تسجيل أي إصابة بالوباء اليوم.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الأحد، شفاء حالتين من بين المصابين بوباء "كوفيد-19" ليتبقى 15 شخصا يتلقون العلاج بعدما توفي اثنان الشهر الماضي.

وكانت الوزارة أعلنت، في بيان أمس "تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليبلغ عدد المصابين 19 شخصا"، وأشارت إلى أن من بينهم حالتي الوفاة التي سبق الإعلان عنهما.

اللجنة العليا الطوارئ الصحية تقرر حظر سفر جميع المركبات التجارية والخاصة لأغراض نقل الركاب بين المدن والولايات ابتداءآ من اليوم الا بتصريح رسمي من الجهات المختصة#سونا #السودان pic.twitter.com/SMHInbgxJi — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) April 12, 2020

أضافت الوزارة، في سياق البيان، أن التقارير سجلت 28 حالة اشتباه جديدة ليصبح إجمالي حالات الاشتباه في إصابتهم بالوباء، حتى يوم أمس السبت، 270 حالة اشتباه بجميع مراكز العزل في السودان.