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    سكان يخرجون إلى موقع قصف التحالف العربي بقيادة السعودية في صنعاء، اليمن 16 مايو/ أيار 2019

    "أنصار الله": أكثر من 41 ألف قتيل وجريح بعمليات التحالف خلال 5 أعوام

    © REUTERS / Mohamed al-Sayaghi
    العالم العربي
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    أعلن مركز حقوقي تابع لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأحد، إحصائية جديدة بضحايا عمليات التحالف العربي في اليمن على مدى 5 أعوام، بلغت أكثر من 41 ألف قتيل وجريح.

    ووفقاً للموقع الرسمي لجماعة "أنصار الله"، أوضح المركز القانوني للحقوق والتنمية، أن "العدوان تسبب في مقتل 16 ألفاً و75 شخصاً بينهم 3931 طفلاً و2462 امرأة".

    قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، اليمن 10 ديسمبر 2019
    © REUTERS / FAWAZ SALMAN
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    وأضاف "أدى العدوان إلى إصابة 25 ألفاً و401 شخص بينهم 4220 طفلاً و3039 امرأة وتضرر وتدمير 428 ألفاً و828 منزلاً".

    وذكر المركز أن "العدوان تسبب خلال 5 سنوات في تدمير 15 مطاراً و14 ميناء و739 خزناً وشبكة مياه، و442 شبكة ومحطة اتصال و2700 جسر وطريق، و1832 منشأة حكومية و193 محطة ومولد كهرباء".

    وأشار إلى "استهداف العدوان 953 مسجدا، و360 منشأة سياحية، و344 مستشفى ومرفقاً صحياً، و130 منشأة رياضية و914 مدرسة ومعهدا، وتدميره 41 منشأة إعلامية و76 منشأة جامعية و219 معلماً أثرياً و4134 حقلاً زراعياً".

    ووفقاً للمركز، "دمر العدوان 355 مصنعاً، و370 محطة وقود، و652 سوقاً تجارياً، و266 ناقلة وقود، و7819 منشأة تجارية و4199 وسيلة نقل و774 مخزن أغذية، و349 مزرعة دجاج ومواشي، و642 شاحنة غذاء و454 قارب صيد".

    ويشن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، منذ آذار/مارس 2015، غارات على مواقع تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" في اليمن أبرزها العاصمة صنعاء، دعما للحكومة اليمنية الشرعية.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, التحالف الدولي, أنصار الله, اليمن
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