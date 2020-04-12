السعودية... إجراء دراسة سريرية دولية لعلاج فيروس كورونا

وبحسب ما نشرته وكالة "واس"، تهدف الدراسة إلى الحصول على بيانات موثوقة يعتمد عليها فيما يخص فعالية وسلامة عدد من مضادات الفيروسات المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد.
المضادات الفيروسية محل الدراسة هي، ريمديسيفير(Remdesivir) وكلوركوين (Chloroquine) ولوبينافيرمع ريتونافير (Lopinavir with Ritonavir) وإنترفيرون بيتا 1ب (Interferon (1b.
"الغذاء والدواء" توافق على إجراء دراسة سريرية محكّمة دولية لعلاج "كورونا".https://t.co/ZoNaC3Y4lz#واس_عام pic.twitter.com/UgKxNoMoTp— واس العام (@SPAregions) April 12, 2020
وتجرى الدراسة برعاية مشتركة من منظمة الصحة العالمية وعدد من الجهات الصحية داخل المملكة، تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وحثت الهيئة جميع الجهات البحثية على تكثيف جهودها فيما يتعلق باكتشاف أو تطوير ما قد يساعد على إيجاد علاج أو لقاح لهذا الفيروس، كما ستقدم سبل الدعم كافة مثل تسهيل الإجراءات وتسريعها والاستشارات لمن يتقدم بتلك المبادرات.
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