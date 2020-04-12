الكويت توجه رسالة لمواطنيها في هولندا

وجهت الكويت، اليوم الأحد، رسالة لمواطنيها في مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا سابقا)، تدعوهم فيها للعودة إلى الوطن.

وقالت سفارة دولة الكويت في لاهاي، بمملكة الأراضي المنخفضة (هولندا): "تدعو السفارة المواطنين الكرام المتواجدين في هولندا أهمية التسجيل في منصة معاكم الإلكترونية لتسهيل العودة إلى الوطن".

وأضافت: "ومن يجد صعوبة في التسجيل عليه الاتصال بالسفارة" وحدد رقمين للتواصل معها عبر الهاتف.

ويتم التسجيل من قبل الكويتيين على منصة معكم لتسهيل العودة إلى الوطن، وهي منصة إلكترونية مخصصة للتواصل مع الكويتيين في الخارج، وهي تابعة لوزارة الخارجية الكويتية.

وسجلت هولندا أكثر من 2600 حالة وفاة، بينما تجاوز عدد الإصابات 24 ألفا، بينما أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 1234.

وقررت الحكومة الكويتية تعطيل المؤسسات الحكومية 11 يوما كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، كما قررت تعطيل أعمال جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة (احترازياً) بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 2020/4/12 وحتى يوم الخميس الموافق 2020/4/23 باعتبارها أيام راحة، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 2020/4/26.

تدعو السفارة المواطنين الكرام المتواجدين في هولندا أهمية التسجيل في منصة معاكم الإلكترونية لتسهيل العودة الى الوطن العزيز وذلك على الرابط التالي :https://t.co/lLg9qikl7h



ومن يجد صعوبة في التسجيل عليه الاتصال بالسفارة على الهواتف التالية للمساعدة :



+31639374157

+31703123409 — Kuwait Embassy in NL (@KWinTheHague) April 12, 2020

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلى نحو مليون و800 ألف مصاب، بينهم أكثر من 110 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 412 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 535 ألف مصاب، وأكثر من 20 ألف حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 166 ألف مصاب ونحو 16 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 152 ألف إصابة ونحو 20 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الأحد.