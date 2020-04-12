شفاء أصغر مريضة بكورونا في المغرب والأطباء يودعونها على طريقتهم... فيديو

غادرت رضيعة مغربية في شهرها الثالث المستشفى، صباح اليوم الأحد بعد تماثلها للشفاء من فيروس كورونا المستجد.

وحضر الطاقم الطبي والعاملون بمركز الحسن الثاني الاستشفائي في فاس لتوديع الصغيرة "سما" ووالدتها بعدما قضتا 14 يوما بينهم، في مشهد يبعث الأمل.

ووفقا لوسائل إعلام مغربية، فالأم كانت برفقة طفلتها طيلة تلك المدة، لا تفارقها لحظة واحدة ولم تصب بالعدوى منها.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل 116 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا العالمي خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليصل العدد الإجمالي إلى 1661 منها 177 حالة شفاء.

وسجلت الوزارة على موقعها الرسمي 5 وفيات جراء كورونا ليصبح مجموع الوفيات 118 حالة، وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي، ما يعادل 6943 حالة.