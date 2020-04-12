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21:54 GMT12 أبريل/ نيسان 2020
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    الجيش السعودي

    التحالف العربي يرصد 241 خرقا لوقف إطلاق النار من قبل الحوثيين في اليمن

    © REUTERS / Faisal Al Nasser/Files
    العالم العربي
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    أعلن التحالف العربي، اليوم الأحد، أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) قد أنتهكوا وقف اطلاق النار 241 مرة خلال اليومين الماضيين.

    وبحسب موقع "العربية"، قال التحالف، إن "الخروقات شملت الأعمال العدائية العسكرية، باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية".

    وأكد التحالف "استمرار التزامه والجيش الوطني اليمني بوقف إطلاق النار الشامل".

    قصف التحالف العربي على العاصمة اليمنية صنعاء
    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
    التحالف يعلن رسميا وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن
    وأضاف "نطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس بالجبهات".

    وكان التحالف، قد أعلن الأربعاء الماضي، وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا.

    ودعت الأمم المتحدة، أكثر من مرة، أطراف الصراع في اليمن إلى وقف فوري لإطلاق النار، لحماية اليمنيين من احتمال انتشار فيروس كورونا.

    وأضاف التحالف أن وقف إطلاق النار قابل للتمديد بهدف تهيئة الأجواء من أجل عقد لقاء بين الشرعية والحوثيين.

    وفي السياق، رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بإعلان قيادة قوات التحالف العربي وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة أسبوعين ابتداء من 9 أبريل/نيسان، يشمل جميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية في اليمن.

    وأضاف "يجب على الأطراف أن تستغل هذه الفرصة وتتوقف فورا عن كل الأعمال العدائية بشكل عاجل، وتمضي قدما نحو تحقيق سلام شامل ومستدام".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, وقف إطلاق النار, انتهاكات, التحالف العربي, أنصار الله, الحوثيين, اليمن
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