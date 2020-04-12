بعد الاتفاق تاريخي... وزير الطاقة السعودي: هذا ما فعله محمد بن سلمان في مفاوضات "أوبك+"... فيديو

كشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الدور الذي قام به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في التوصل لاتفاق تاريخي بين دول "أوبك+" لخفض إنتاج النفط والحفاظ على استقرار السوق العالمي.

وقال الأمير عبد العزيز في تصريحات لقناة "العربية"، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قاد خلال الأسابيع الماضية الكثير من مفاوضات تخفيض إنتاج النفط.

وأضاف الوزير "لا يمكن إلا أن أنسب الفضل لأهله، ولي العهد شارك وتابع وقاد الكثير من المفاوضات".

وتابع "سبحان الله كيف كنا في 6 مارس واليوم نحن في 11 أبريل، كنا نطلب تخفيض 1.5 مليون برميل، اليوم خفضنا ما يقارب 10 ملايين".

وأكد أن محاولات ولي العهد نجحت في جعل بعض المنتجين من خارج أوبك، وأوبك+ يقدمون تخفيضات في الإنتاج.

وزير الطاقة السعودي: ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان قاد مفاوضات إنتاج النفط طوال الأسابيع الماضية. pic.twitter.com/v1hnGPcHv0 — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) April 12, 2020

وكانت "أوبك+" قد نجحت في توقيع اتفاق تاريخي بمشاركة دولية واسعة تعيد التوازن للأسواق عبر خفض مبدئي للإنتاج بـ 10 ملايين برميل في مايو ويونيو المقبلين.

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باتفاق كبار منتجي النفط في العالم على خفض إنتاج الخام، موجها الشكر والتهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان على هذا الاتفاق.

ووصف ترامب الاتفاق بأنه "صفقة عظيمة للجميع".