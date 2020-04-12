صحيفة كويتية: الحكومة تعد لعملية إجلاء للمواطنين من دول العالم

تعمل الحكومة الكويتية على خطة من أجل إجلاء مواطنينها من الخارج.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصادرها أن عملية الإجلاء ستكون من دول عربية وغربية، وعلى مدار 7 أيام و3 أيام أخرى للرحلات الإضافية.

وتابعت الصحيفة أن الخطة تشمل الإجلاء أولا من "الرياض وجدة والمنامة والدوحة وأبو ظبي ودبي ومسقط".

وتتوقع الصحيفة أن يتم إجلاء 40485 مواطنا ومواطنة على 188 رحلة.

وقالت المصادر للصحيفة إن الفئات التى سيتم إجلائها من الخارج تشمل "السياح والعلاج والدراسة على نفقتهم الخاصة والطلبة مع مرافقيهم والمرضى الذين يتلقون العلاج عبر وزارة الصحة مع مرافقيهم والمرضى الذين يتلقون العلاج عبر شركة النفط والمرضى الذين يتلقون العلاج عبر وزارة الدفاع والملحقون بدورات والدارسين عبر وزارة الدفاع والمواطنون المتواجدون في الفنادق".

وتأتى عمليات الإجلاء بعد غلق المجالات الجوية في معظم بلدان العالم، وهو ما أدى لوجود عالقين من معظم الدول في الدول الأخرى.

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبد الله السند، اليوم الأحد، تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 1234، وقال السند في المؤتمر الصحفي اليومي الـ35 للوزارة، إن الحالات هي "حالة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وتعود لمواطن كويتي وهي قادمة ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة وكانت تحت الحجر الصحي المؤسسي"، وذلك بحسب صحيفة "القبس".

وأضاف أن الحالات المخالطة بلغ عددها 71 وهي "حالتان لمواطنين كويتيين، و42 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، وتسع حالات لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية، وست حالات لمقيمين من الجنسية الإيرانية، وأربع حالات لمقيمين من الجنسية المصرية، وحالتان لمقيمين من الجنسية النيبالية، وحالتان لمقيمين من الجنسية الباكستانية، وحالتان لمقيمين من الجنسية الفلبينية، وحالة لمقيم من الجنسية السورية، وحالة لمقيم من الجنسية البرتغالية، وهي مخالطة لحالات تأكدت إصابتها بالفيروس.

وقررت الحكومة الكويتية تعطيل المؤسسات الحكومية 11 يوما كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، كما قررت تعطيل أعمال جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة (احترازياً) بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 2020/4/12 وحتى يوم الخميس الموافق 2020/4/23 باعتبارها أيام راحة، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 2020/4/26.