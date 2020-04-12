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    أفراد من الشرطة الفيدرالية العراقية يراقبون مركبات عسكرية في أحد شوارع بغداد، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2019

    مقتل شرطي عراقي في هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي

    © REUTERS / Wissm Al-Okili
    العالم العربي
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    أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، مقتل أحد عناصر الشرطة بهجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في محافظة كركوك شمالي البلاد.

    وأعلنت الخلية في بيان "استشهاد منتسب بعد إطلاق نار من سلاح قناص لعصابات داعش الإرهابية على أحدى النقاط التابعة للفوج الأول باللواء الثاني عشر في الفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية، في منطقة منصورية الجبل بقضاء الحويجة في محافظة كركوك".

    وفي وقت سابق اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان، مقتل جنديين من الجيش العراقي وجرح ثلاثة آخرين من "الفوج الثالث باللواء الأول في الفرقة الأولى، بعد تعرضها لقذائف الهاون والرمي المباشر من قبل عناصر عصابات (داعش) الإرهابية في منطقة الكيلو 45 في الرطبة غربي محافظة الأنبار".

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    وتابع البيان أن "القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي".

    وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، عثرت اليوم الأحد، على مقبرة جماعية في محافظة الأنبار غربي البلاد، تضم رفات عناصر في القوات الأمنية ومدنيين أعدمهم تنظيم "داعش" الإرهابي وقت احتلاله للمحافظة.

    ومن جهتها، أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم، انطلاق عملية أمنية واسعة شمالي العاصمة بغداد لملاحقة العناصر الإرهابية.

    وأعلن حلف "الناتو" في وقت سابق أنه قد قرر توسيع مهامه في العراق لتشمل تدريب كوادر الجيش العراقي وقوات الأمن، وأعلن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، أن وزراء خارجية الحلف اتفقوا على توسيع المهام في العراق، عبر وضع تدريب ضباط الصف وخبراء الألغام وكوادر الشرطة الفدرالية.

    انظر أيضا:

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    أخبار العالم العربي, داعش, العراق
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