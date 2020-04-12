ترامب وولي العهد السعودي يرحبان بالاتفاق التاريخي لـ "أوبك+"

رحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان باتفاق منظمة "أوبك+" بشأن خفض إنتاج النفط.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أجرى ولي العهد السعودي اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي استعراض خلاله نتائج اجتماع مجموعة (أوبك+).

وأضافت واس أن محمد بن سلمان وترامب رحبا بالوصول لاتفاق تاريخي طويل الأمد لتخفيض الإنتاج بما يتناسب مع حجم تداعيات جائحة كورونا ويتوافق مع تطلعات الأسواق، وبما يعزز نمو الاقتصاد العالمي.

وقال ترامب في وقت سابق اليوم، على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "تم إبرام صفقة النفط الكبيرة مع أوبك+".

وأضاف "هذا سيوفر مئات الآلاف الوظائف في الولايات المتحدة".

وتابع "أود أن أشكر وأهنئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان. لقد تحدثت إليهم للتو من المكتب البيضاوي".

وأتم "صفقة عظيمة للجميع".

The big Oil Deal with OPEC Plus is done. This will save hundreds of thousands of energy jobs in the United States. I would like to thank and congratulate President Putin of Russia and King Salman of Saudi Arabia. I just spoke to them from the Oval Office. Great deal for all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2020

وقالت "أوبك+"، إنها اتفقت على تقليص الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في مايو/أيار ويونيو/حزيران، وذلك بعد محادثات مطولة لأربعة أيام.

ويعد هذا أكبر خفض على الإطلاق لإنتاج النفط، إذ يتجاوز أربعة أمثال التخفيضات التي اتفق عليها أثناء الأزمة المالية في 2008.