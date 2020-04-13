الطيران الإسرائيلي يواصل تحليقه فوق بيروت وضواحيها منذ ليل أمس

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، بأن طائرات تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية تحلق منذ يوم أمس الأحد في الأجواء اللبنانية.

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي المسير يواصل تحليقه في أجواء العاصمة ​بيروت​ و​الضاحية الجنوبية،​ منذ عصر الأمس، على علو متوسط وبشكل مكثف.

وبحسب الوكالة، فإن الخروقات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية في الأيام الأخيرة قد ازدادت، خصوصا في المنطقة الجنوبية وصولا إلى بيروت.

وشهدت الضاحية الجنوبية لبيروت في الأشهر الماضية عملية إسقاط لبعض طائرات التجسس الإسرائيلية التي حاولت استهداف مراكز أمنية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني.