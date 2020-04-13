بالفيديو...شبان في بعلبك يغنون للوقاية من كورونا

وأظهر الفيديو المنتشر قيام سيارات بالتجول في مدينة بعلبك اللبنانية وعلى متنها شبان يرتدون ثيابا تنكرية في إطار حملة توعية على فيروس كورونا المستجد.
مش حنسلم مش حنبوس...مش حننقل الفيروس— Rimane Daou (@daou_rimane) April 12, 2020
حملات توعية في شوارع مدينة بعلبك بمبادرة من جمعية #safe_side pic.twitter.com/eVonbhp92m
كما حملت السيارات مكبرات الصوت تطلق خلالها أغاني بعنوان "مش حنسلم مش حنبوس.. مش حننقل الفيروس".
وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، أن عدد الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا وصل إلى 609 حالات، بزيادة 27 إصابة جديدة، وتم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 20.
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