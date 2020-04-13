بالفيديو...شبان في بعلبك يغنون للوقاية من كورونا

انتشر على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان، مقطع فيديو لحملة توعية بشأن فيروس كورونا المستجد بمبادرة إحدى الجمعيات في منطقة بعلبك اللبنانية.

وأظهر الفيديو المنتشر قيام سيارات بالتجول في مدينة بعلبك اللبنانية وعلى متنها شبان يرتدون ثيابا تنكرية في إطار حملة توعية على فيروس كورونا المستجد.

مش حنسلم مش حنبوس...مش حننقل الفيروس

حملات توعية في شوارع مدينة بعلبك بمبادرة من جمعية #safe_side pic.twitter.com/eVonbhp92m — Rimane Daou (@daou_rimane) April 12, 2020

كما حملت السيارات مكبرات الصوت تطلق خلالها أغاني بعنوان "مش حنسلم مش حنبوس.. مش حننقل الفيروس".

وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، أن عدد الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا وصل إلى 609 حالات، بزيادة 27 إصابة جديدة، وتم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 20.