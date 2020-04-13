حكومة الوفاق تعلن إسقاط 3 طائرات في "هجوم فاشل" للجيش الليبي

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، تكبيدها الجيش الليبي، التابع للمشير خليفة حفتر، خسائر فادحة، إثر إحباطها هجوما فاشلا بمنطقة أبو قرين، شرق العاصمة طرابلس.

وقال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو، في بيان، إن "قواتنا البطلة خلال ملحمة اليوم في أبو قرين نجحت في إسقاط طائرتي وينغ لونغ صينية الصنع، وأخرى عمودية نوع MI 35 ومقتل من فيها".

وأوضح أن "سلاح الجو نفذ 12 ضربة جوية دقيقة استهدفت خلالها مدرعات وعربات جراد ومنصات الصواريخ لمليشيات حفتر بمنطقة أبو قرين عقب استدراجهم صباح اليوم لداخلها"، مشيرا إلى أن قواته "أطلقت هجومها المضاد الكاسح من كافة المحاور، وأطبقت على مسلحي المرتزقة والجماعات الإرهابية، وجردتها من مدرعاتها الإماراتية، وغنمت أسلحتها وذخائرها المصرية".

ولفت قنونو إلى أن "المرتزقة فروا تاركين خلفهم جثث قتلاهم، فيما وقع العشرات منهم ليقبض عليهم باليد"، مؤكدا أن قواته "أسقطت مرة أخرى ادعاءات وقف إطلاق النار المزعومة التي يعلنها حفتر والهدنة الكاذبة التي تستغل لجلب المرتزقة وتوريد السلاح".

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.