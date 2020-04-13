العراق يواصل تسيير رحلات استثنائية لإعادة رعاياه العالقين في الخارج

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الاثنين، تسيير رحلات استثنائية، لإعادة العراقيين العالقين في المملكة العربية السعودية ومصر.

ونقل المكتب الإعلامي في الوزارة إعلان وزارة النقل عن جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية الاستثنائية ليوم الاثنين 2020/4/13 بعد استحصال الموافقات الرسمية وموافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وفي وقت سابق نظمت وزارة النقل رحلات استثنائية إلى الهند وروسيا، لإعادة المئات من العراقيين العالقين في الخارج.

وأعلن مدير سلطة الطيران المدني في العراق دريد يحيى، يوم الجمعة 10 أبريل/نيسان، إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية عبر فتح الأجواء والمطارات العراقية لغرض عودة العراقيين العالقين في الخارج إلى البلاد .

يذكر أن وزير النقل وجه الناقل الوطني بتهيئة أسطوله لتنفيذ الرحلات الاستثنائية المباشرة وإعادة العراقيين الذين غادروا البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولم يتمكنوا من العودة بسبب إيقاف حركة الطيران وفق قرارات لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020.