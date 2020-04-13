فيديو يكشف كيف تستقبل السلطات اللبنانية المغتربين العائدين في مطار بيروت

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع فيديو يكشف عن كيفية استقبال السلطات اللبنانية للمغتربين اللبنانيين، العائدين من الخارج، في مطار بيروت الدولي.

ونشر الإعلامي اللبناني، علي مرتضى، مقطع فيديو بين من خلاله الاجراءات الوقائية والطبية المتخذة من قبل السلطات اللبنانية في مطار بيروت خلال استقبال القادمين من الدول الأخرى.

فحص #كورونا للقادمين الى مطار رفيق الحريري الدُولي. شكراً لجميع أعضاء الفريق العامل من أطباء وممرضين ومُنظِمين وشكراً لطيران الشرق الأوسط كنتم رائعين جميعاً. سيعود كل شئ احلى بإذن الله 🙏 https://t.co/SdnU8eNXlz — Nadia Bsat🇱🇧 (@NadiaBsat) April 12, 2020

وأظهر الفيديو قيام الأطباء باستقبال القادمين وأخذ عينات لكشف إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وغردت الاعلامية في قناة MTV اللبنانية ناديا بساط عبر حسابها الخاص على "تويتر" قائلة: "فحص كورونا للقادمين إلى مطار رفيق الحريري الدُولي. شكراً لجميع أعضاء الفريق العامل من أطباء وممرضين ومُنظِمين وشكراً لطيران الشرق الأوسط كنتم رائعين جميعاً. سيعود كل شيء أحلى بإذن الله".