لبنان يسجل انخفاضا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا

سجل لبنان انخفاضا قياسيا، اليوم الإثنين، في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث بلغ عدد المصابين الجدد شخصين فقط، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 632.

وأعلنت ​وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل إصابتين جديدتين ب​فيروس كورونا​ في ​لبنان​ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 632 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن الاصابات المسجلة هي من المقيمين في لبنان، حيث لم يسجل أي اصابة من المغتربين الوافدين.

ولفتت الوزارة إلى انه لم يسجل يوم أمس أي حالة وفاة جراء الفيروس. وأوضحت أنه حتى الساعة توجد 34 حالة حرجة، مقابل 80 حالة شفاء نهائية.