لليوم الثاني على التوالي... السعودية تسجل أعلى معدل يومي في إصابات "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 472 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة ليترفـــع إجمــالي الحــالات إلى 4934 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، خلال المؤتمر اليومي حول مستجدات كورونا، إن هناك "6 وفيات جديدة والإجمالي يصل إلى 65 حالة"، لافتاً إلى شفاء 44 حالة جديدة ليبلغ العدد 805".

وأضاف: "نتوقع استكشاف المزيد من الحالات مع التوسع في عمليات الفحص"، مشيرا إلى أن الوزارة توصي باستخدام الدفع الإلكتروني في عمليات الشراء.

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 13, 2020

​وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، في وقت سابق اليوم، تحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة من تعليمات المنع، بعدما أعلن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الأحد، تمديد العمل بحظر التجول في المملكة حتى إشعار آخر بسبب المعدلات الحالية لانتشار فيروس كورونا.