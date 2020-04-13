مواطن سعودي يعصي الأوامر الملكية بحجة انتمائه لقبيلة لا يحتجز أبناؤها... فيديو

لاحقت قوات الأمن في السعودية مواطنا، بعدما ظهر في مقطع فيديو عند نقطة تفتيش أمنية، يرفض احتجازه بتهمة مخالفة قرار حظر التجول الساري في البلاد، بسبب كورونا، بحجة أنه من قبيلة لا يحتجز أبناؤها على حد قوله.

ورصدت النيابة العامة السعودية مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، وأصدرت أمرا بالقبض على المواطن، وإحالته إلى النيابة العامة، بعد استكمال إجراءات الاستدلال الأولية بحقه، وفقا لـ "إرم نيوز".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن النيابة العامة قولها أيضاً، إن الشخص رفض الامتثال لتعليمات رجال الأمن، بطلب إبراز بطاقة إثبات الشخصية، بحجة أنه من إحدى القبائل، وقام بالتهكم والسخرية من إجراءات وسلطات رجال الأمن، بجانب قيادته لمركبة منزوعة اللوحة.

نهاية الهياط #النيابة_العامة توجه بالقبض على شخص ظهر بـ"فيديو" يرفض الامتثال لتعليمات رجل الأمن بحجة أنه ينتمي لإحدى القبائل pic.twitter.com/8l5dkt3SOv — DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) April 13, 2020

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارا بحظر التجول في عموم المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساء وحتى الساعة الـ 6 صباحا لمدة 21 يوما من مساء يوم الاثنين الماضي.

النيابة العامة توجه بالقبض على شخص ظهر بمقطع فيديو بعد رفضه الامتثال لتعليمات رجل الأمن حيال إبرازه ما يثبت هويته بحجة أنه ينتمي لإحدى القبائل، والتهكم من سلطة وصلاحيات رجال الأمن، كما يظهر المقطع قيادته لمركبة منزوعة اللوحة. عاجل pic.twitter.com/evKwcfX3pi — طرق الرياض (@Ruh_Rd) April 13, 2020

وبحسب الأمر الملكي، تقوم وزارة الداخلية السعودية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى جميع الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.