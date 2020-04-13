قرقاش: لا يجب انتهاز وقف إطلاق النار في اليمن وانتهاكه لترتيب المواقع

دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الاثنين، إلى الاستفادة من إعلان التحالف العربي وقف إطلاق النار في اليمن، في دعم فرص السلام، لا أن تُستغل في تعزيز المواقع العسكرية.

القاهرة – سبوتنيك. وقال قرقاش في تغريدة على حسابه في "تويتر":

"‏الدعم والالتفاف الدولي حول قرار التحالف بقيادة السعودية الشقيقة بوقف العمليات العسكرية في اليمن ضروري، لا بد من اغتنام الفرصة لتعزيز فرص السلام".

وأضاف: "لا يجب انتهاز وقف إطلاق النار وانتهاكه لترتيب المواقع".

الدعم والالتفاف الدولي حول قرار التحالف بقيادة السعودية الشقيقة بوقف العمليات العسكرية في اليمن ضروري، لا بد من اغتنام الفرصة لتعزيز فرص السلام ولا يجب انتهاز وقف إطلاق النار وانتهاكه لترتيب المواقع، مجددا يؤكدالتحالف جديته للوصول إلي حل سياسي شامل. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 13, 2020

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واعتبر قرقاش إعلان التحالف، تأكيداً جديداً "على جديته للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن".

ويوم الأربعاء الماضي الواقع في 8 نيسان/ أبريل، أعلن المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، أن قرار إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، جاء دعما للحكومة اليمنية في قبولها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا وإطلاق مفاوضات للتوصل إلى هدنة مستدامة.