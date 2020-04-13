الأمم المتحدة تنتقد قرارا سعوديا بشأن العمالة الإثيوبية

وقالت الوكالة المعنية بالهجرة في الأمم المتحدة إن السعودية رحّلت حتى الآن 2870 مهاجرا إثيوبيا إلى أديس أبابا منذ بدء تفشي وباء كورونا، بحسب "رويترز".

وأكدت الوكالة أن ترحيل العمال الإثيوبيين المهاجرين إلى المملكة بصورة غير مشروعة "ينطوي على مخاطر نشر عدوى فيروس كورونا".

ونقلت عن السلطات الإثيوبية أن هناك "إجراء ترحيلات على نطاق واسع".

ولفتت "رويترز" إلى أنها اطلعت على مذكرة داخلية للأمم المتحدة، وجاء فيها أنه من المتوقع أن ترحل السعودية نحو 200 ألف مهاجر إثيوبي في المجمل.

ومن المتوقع أن ترحل دول خليجية أخرى وكينيا ودول مجاورة مهاجرين إثيوبيين.

ومن جانبها قالت كاثرين سوزي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في إثيوبيا لـ"رويترز": "نقل المهاجرين على نطاق واسع وبدون تخطيط يجعل استمرار انتقال الفيروس أكثر ترجيحا. لذلك ندعو إلى تعليق الترحيل واسع النطاق مؤقتا".

قالت وزيرة الصحة الإثيوبية ليا تاديس لـ"رويترز" إن بعض المهاجرين الذين جرى ترحيلهم تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا لكن ليست لديها أعداد محددة.

وقال زودو أسيفا من المعهد الإثيوبي للصحة العامة إن جميع المهاجرين سيخضعون لفحوص فيروس كورونا وسيوضعون في الحجر لمدة 14 يوما في مدارس وجامعات خصصتها السلطات لهذا الغرض.

وأضاف: "جرى ترحيلهم مكدسين بشدة، بوضع ما يتراوح بين 300 و500 في الرحلة الجوية الواحدة، وعدد من سيُرحلون في ازدياد".

وأكدت "رويترز" أن وزارة الإعلام السعودية لم على طلب تعقيب.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن تهريب البشر العام الماضي إن نحو مئة ألف إثيوبي يسافرون سنويا إلى السعودية بطرق غير مشروعة على أمل الحصول على عمل والحياة الأفضل. وأضافت أن ما يقدر بنحو 200 ألف إثيوبي يعيشون في المملكة.