بسبب فيروس كورونا... الحكومة المصرية تعلن عدد العالقين في الخارج

كشف وزير الإعلام المصري، أسامة هيكل، أن عدد المصريين العالقين في الخارج يصل إلى 3378 مواطنا.

وأوضح هيكل أن العالقين يتوزعون على عدد من الدول العربية والأفريقية، والأوروبية، والآسيوية، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا.

وتم تعريف العالق بأنه كل مصري كان في زيارة مؤقتة لإحدى هذه الدول أو كان مسافرا بغرض السياحة أو رحلة علاج أو مهمة عمل أو نشاط تجاري أو ثقافي، أو كان حاضرا في مؤتمر بالخارج أو من شريحة الطلاب ممن أغلقت المدن الجامعية الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران

وقال هيكل بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية: "سيتم خلال الأيام المقبلة إعلان القواعد والجداول الخاصة بإعادتهم، وطرق ونظام إعادتهم من خلال السفارات المصرية".

وأتم هيكل: "سيتم التعرف على أنهم عالقون من خلال تأشيرة الخروج".