مصر تعلن تراجع إيرادات السياحة بنسبة 30% بسبب كورونا

كشفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، حجم خسائر مصر بسبب فيروس كورونا في مجال السياحة.

وقالت الوزيرة إن إيرادات السياحة تراجعت أكثر من 30% عن توقعات الحكومة، بحسب موقع "مصراوي".

وأشارت السعيد في مؤتمر صحفي عقد، اليوم الاثنين، إلى أن إيرادات السياحة في العام المالي الحالي، كانت ستصل إلى 16 مليار دولار لولا توقف حركة السياحة بسبب كورونا.

وتابعت: "إيرادات السياحة من المتوقع أن تصل إلى 11 مليار دولار فقط بنهاية العام المالي الجاري 22019-2020"، وهو ما يعني أن الإيرادات تراجعت أكثر من 30% عن توقعات الحكومة.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجلت إيرادات السياحة في العام المالي الماضي في مصر أعلى معدلاتها على الإطلاق بقيمة 12.6 مليار دولار بزيادة 28% عن العام السابق له.

واليوم، أعلنت وزارة الصحة المصرية عن خمس وفيات جديدة بوباء "كوفيد-19" ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 164 وفاة، كما أعلنت تسجيل 125 إصابة جديدة ليصبح الإجمالي 2190.