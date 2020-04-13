مقتل 23 من إرهابيي "داعش" بعملية أمنية في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الاثنين، مقتل 23 من عناصر تنظيم " داعش" الإرهابي، وعنصر من قوات الأمن العراقية وإصابة 4 آخرين، بعملية أمنية في محافظة كركوك شمالي البلاد.

بغداد – سبوتنيك. وقالت الخلية في بيان: "إلحاقاً بالخبر الخاص بالعملية الأمنية التي نفذتها قوات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك، وتحديدا في وادي الشام، والتي عثرت خلالها على وكر للإرهابيين، وجرى اشتباك معهم، وقدم طيران الجيش والقوة الجوية إسناداً رائعاً في دك هذا الوكر، وهو عبارة عن مغارة يختبئ فيها عناصر من عصابات داعش الإرهابية"، لافتة إلى أن "طيران التحالف الدولي نفذ ضربات إسنادًا للقوات الأمنية".

وأضافت أن "هذه العملية انتهت بتدمير الوكر وقتل ثلاثة وعشرين إرهابياً، كما استشهد مقاتل، وجرح أربعة آخرون في العملية ذاتها"، مشيرة إلى أنه "في الوقت الذي تحرص فيه خلية الإعلام الأمني على إطلاع الرأي العام بالحقائق الأمنية يطل علينا بعض أصحاب صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع في نشر أخبار غير صحيحة عن اختطاف جنود في وادي روخانة، وذكر إحصائيات من نسج خيالهم "محذرة" هؤلاء الذي يحاولون تضليل الرأي العام والنيل من سمعة قواتنا الأمنية من أن القوات الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق أعلنت، اليوم الاثنين، أن القوات الأمنية ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك تمكنت من رصد وكر للإرهابيين بداخله أعداد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في وادي الشام.

وقالت الخلية في بيان إن "قوة مشتركة بإسناد من طيران الجيش شرعت بمحاصرة الوكر والاشتباك مع العناصر التي بداخله وقتل عدد منهم، كما استشهد أحد المقاتلين وجرح اثنين آخرين".

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".