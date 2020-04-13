النواب المصري يكشف موعد التصويت على قانون التجارب السريرية لمرضى كورونا

كشف المتحدث باسم مجلس النواب المصري، الدكتور صلاح حسب الله، مساء اليوم الاثنين، عن الموعد النهائي الذي سيقوم فيه المجلس بالتصويت على قانون التجارب السريرية على مرضى فيروس كورونا المستجد.

وأكد حسب الله، أن قانون التجارب السريرية عاد مرة أخرى إلى المجلس بعض وجود عدة ملاحظات، وبالمراجعة المبدئية للجنة التي شكلت لدراسة هذه الملاحظات تبين أنها ملاحظات هامة جدا، ومجلس النواب أخذها بعين الاعتبار، وفقا لصحيفة "الأهرا"م المصرية الرسمية.

وأشار المتحدث باسم مجلس النواب المصري، إلى أنه قبل نهاية دور الانعقاد الحالي سيكون القانون قد خرج للنور وتم الانتهاء منه.

وأثنى حسب الله، على الأطباء المصريين مؤكدا أنهم خط الدفاع الأول فى هذه المرحلة، وهم من يتواجدون في الصفوف الأولى.

وشدد على أنه الآن أصبح فرضا على كل الدول أن تعيد النظر في ترتيب أجنداتها، ويقدم البحث العلمي ويقدر، وهذا لن يكون فرضا على الأنظمة فقط، بحسب بل على البشر الذين كانوا يفضلون بعض الرموز الرياضية والفنانين.

وتراجع معدل الوفيات اليومية بوباء (كوفيد 19) في مصر إلى خمس وفيات فقط تم تسجيلها اليوم، بينما بلغ الإجمالي 164 وفاة، فيما استمر معدل الإصابات اليومية فوق المائة، حيث تم تسجيل 125 إصابة جديدة اليوم، ليبلغ الإجمالي 2190 حالة.

انتشر الفيروس حتى الآن في 210 دول، حيث تخطت الإصابات حاجز الـمليون و918 ألف حالة والوفيات 119 ألف شخص، وتم شفاء ما يقارب 422 ألف حالة.

رغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3341 وفاة.



بينما انتشر الفيروس كالنار في الهشيم بدول مثل: الولايات المتحدة (584 ألف إصابة، 23450 وفاة)، إيطاليا (159 ألف إصابة، 20450 وفاة)، وإسبانيا (169 ألف إصابة، 17628 وفاة)، وفقا لموقع "ورلد أوميتر" المتخصص في إحصائيات إصابة الفيروس حول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.