اتهامات متبادلة بين "التحالف العربي" و"أنصار الله" بخرق وقف إطلاق النار

ردت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، على اتهامات التحالف العربي بشأن اختراق وقف إطلاق النار، مؤكدة أنه شن سلسلة غارات على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، اليوم الثلاثاء، أن طيران التحالف نفذ 10 غارات على مديرية خب والشعف شرق الجوف.

وأضافت أن التحالف عاود بـ 4 غارات جوية، قصف المديرية ذاتها الأكبر مساحة في محافظة الجوف.

#المسيرة_عاجل | الجوف: 10 غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية خب والشعف — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) April 13, 2020

وتأتي الغارات غداة اتهام المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، التحالف بشن 9 غارات على مديرية صرواح في محافظة مارب شمال شرقي اليمن، وغارتين على مديرية ناطع في محافظة البيضاء وسط البلاد.

95 اختراقا لوقف النار خلال 24 ساعة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، حصيلة اختراق وقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الماضية، من جانب جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

#التحالف: 95 اختراقا حوثيا لوقف إطلاق النار خلال الـ 24 ساعة الماضية#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) April 13, 2020

ورصد التحالف، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، "رصد 95 اختراقا حوثيا لوقف إطلاق النار خلال الـ 24 ساعة الماضية".

اتهامات متبادلة

ويتبادل التحالف العربي وجماعة أنصار الله، الاتهامات بتنفيذ خروقات لوقف إطلاق النار المعلن، الأربعاء الماضي، من التحالف، لمدة أسبوعين، تأييدا لقرارات الحكومة اليمنية في قبولها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لإيقاف القتال وتوحيد الجهود في مواجهة فيروس كورونا "كوفيد -19".