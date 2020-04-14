الجيش السوري يقوم خلال الــساعات الـ24 الأخيرة بإزالة الألغام على مساحة 2.3 هكتار

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، اليوم الثلاثاء، بقيام العسكريين السوريين، خلال الــ24 الساعة الأخيرة، بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.3 هكتار، وذلك في محافظتي دمشق ودرعا.