وزير الري السوداني ينفي انحياز بلاده لإثيوبيا في قضية سد النهضة ويكشف كواليس "أزمة المقترح"

قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، إن بلاده طرف أساسي في مفاوضات سد النهضة، ولا تدعم أحد الطرفين (مصر وإثيوبيا) على حساب الآخر.

وأضاف الوزير في مقابلة مع موقع "مصراوي" أن السودان له حقوق في مياه النيل يسعى للحفاظ عليها، ويدعم التعاون بين الجميع.

وكشف عباس كواليس ما حدث في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي خلال اجتماع الأطراف الثلاثة في القاهرة حول سد النهضة، عندما قدم السودان مقترحًا بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي للسد، وبعدها بشهر تم إدخال تعديلات على المقترح، وصفت من قبل الخبراء بأنها جاءت مفصلة لمصلحة الجانب الإثيوبي.

وقال عباس "نعم السودان في ذلك الاجتماع قدم مقترحًا متكاملًا حول الملء والتشغيل السنوي لسد النهضة، وبعد ذلك قدمت الدول الأخرى مقترحاتها وكما هو متوقع في أي عملية تفاوضية لا بد من إجراء بعض التعديلات هنا وهناك للوصول لنقطة يمكن الاتفاق عليها".

وأضاف "لا نريد الخوض في التفاصيل الفنية للمقترح ولكنها بصفة عامة تغطي عمليات الملء والتشغيل خلال السيناريوهات الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق، كما يغطي المقترح سلامة التشغيل وبالتالي سلامة السدود السودانية وآلية تبادل البيانات الخاصة بالتشغيل اليومي وآلية فض النزاع إن حدث".

وقال وزير المياه والطاقة والري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إن أي ضغوط خارجية لن تثني أديس أبابا عن الاستمرار في "سد النهضة".

جاءت تصريحات الوزير الإثيوبي، التي نقلتها إذاعة "فانا" الإثيوبية، خلال اجتماع واحتفالية رسمية بالعام التاسع لبدء إنشاء سد النهضة.

وكانت الرئيسة الإثيوبية، ساهلورك زودي قد قالت: "سد النهضة هو المشروع المثالي بالنسبة للبلاد، لأنه يجسد فكر وعمل على أعلى مستوى لتحطيم الفقر الذي قاتلته البلاد على مر السنين".

ونقلت وكالة الأنباء الأثيوبية، عن رئيس الوزراء آبي أحمد، قوله مطلع الشهر الحالي إن بلاده ستبدأ في ملء خزان سد النهضة الإثيوبي الكبير، في موسم الأمطار المقبل.

وأعلنت أديس أبابا، مؤخرا، عدم مشاركتها في مفاوضات "سد النهضة"، التي كان من المقرر أن تستضيفها واشنطن، الشهر الماضي، لدراسة مقترحات من وزارة الخزانة الأمريكية حول مسودة الاتفاق الخاص بملء وتشغيل سد النهضة، كما أعلنت مباشرة بدء تخزين 4.9 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل في مشروع "سد النهضة" في شهر يوليو/ تموز المقبل.