عمان توجه جميع الشركات الحكومية بخفض الإنفاق بما لا يقل عن 10%

وطلبت منها بذل قصارى جهدها لاستهداف تحقيق تخفيض في الإنفاق الفعلي بأقصى نسبة ممكنة، وأن تشمل مراجعة المصروفات رواتب وامتيازات الموظفين، وذلك بحسب وسائل إعلام عمانية رسمية.
▶️ وزارة المالية توجه بترشيد الإنفاق للشركات الحكومية ووقف منح العلاوات الاستثنائية لموظفي الدولة https://t.co/pwvVYNXotd#مركز_الأخبار pic.twitter.com/Jwr8QoBjsz— مركز الأخبار (@omantvnews) April 14, 2020
وقالت الوزارة إنه جرى وقف منح العلاوات الاستثنائية لموظفي الدولة.
وأوضحت أن القرار يُطبق على كافة الوزارات والأجهزة والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة الأمنية والعسكرية والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى.
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