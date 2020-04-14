المجلس الأعلى الليبي يوجه دعوة لمن "غرر بهم حفتر"

وجه المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، دعوة إلى ما قالت إنهم من "غرر بهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر"، إلى الانسحاب والعودة لحضن الوطن.

وبارك المجلس، في بيان له، الانتصارات التي حققتها قوات حكومة الوفاق خلال الساعات الأخيرة في عدد من مدن غربي البلاد".

وقال لهم إنهم "لا يملكون إلا خيارين لا ثالث لهما، إما الانسحاب والعودة لحضن الوطن والانصياع لسيادة الدولة، أو ملاقاة مصير محتوم مع المجرم حفتر الذي يقودهم إلى حرب خاسرة".

وبارك المجلس الانتصارات التي حققتها الجيش في المنطقة الغربية أمس الاثنين، وقال إنها "تدل على حجم الإصرار والعزيمة التي تمتلكها قواتنا لصد عدوان المجرم حفتر ومرتزقته متعددي الجنسيات وطردهم وتحرير كامل تراب الوطن وبسط سيادة الدولة فوق كل شبر من أرضه وسمائه وبحره".